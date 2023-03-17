Van'da öğrenciler ve depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izledi

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VAN (AA) - Van'daki okullarda eğitim gören öğrenciler ile depremzede çocuklar, birlikte "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izledi.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin yıkıma yol açtığı illerden aileleriyle gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Kentteki öğrenciler ile depremzede çocuklar bir araya getirilerek, birlikte "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izlemeleri sağlandı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, etkinliğe birinci ve ikinci sınıflardan 280 öğrencinin katıldığını söyledi.

İlde yaşayan öğrenciler ile depremden etkilenen çocukları, arkadaş ortamını sağlamaları açısından bu tür aktivitelerle aynı masada buluşturduklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Sinema, müze, kütüphane ve tiyatro gibi etkinliklerle çocukların içinde bulunduğu psikolojik travmaları bir nebze de olsa gidermeye çalışıyoruz. Etkinliklerle depremzede çocuklara dokunmak istiyoruz. Deprem bölgesinden gelip ilimize yerleşen çocuklarımıza yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Tekrar normal hayatlarına dönmeleri için bu tür sosyal aktivitelerin önemli olduğunu düşünüyorum."

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