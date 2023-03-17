Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Saray ilçesinde metruk yapıların bulunduğu alanlara operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 86 düzensiz göçmeni yakaladı.

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