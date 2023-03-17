Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler Mevlid-i Şerif ile anıldı.

İl Müftülüğü tarafından Müftülük Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programda din görevlilerince Mevlid-i Şerif okundu.

Programda Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Programa katılanlara mevlit şekeri ikram edildi.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve vatandaşlar katıldı.

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