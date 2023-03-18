Van'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 40 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 11-17 Mart tarihleri arasında 31 bin 118 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirdi.

Sorgulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



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