Van esnafı İran'daki nevruz tatiline odaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van esnafı İran'daki nevruz tatiline odaklandı

AA

Van esnafı İran'daki nevruz tatiline odaklandı

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Van'da iş yeri sahipleri, ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce İranlı turisti en iyi şekilde ağırlamaya hazırlanıyor.

Her yıl 18-30 Mart tarihleri arasındaki nevruz tatili döneminde Van'a gelerek günlerce konaklayan ve yaptıkları alışverişle kent ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya başladı.

Otellerdeki doluluğun arttığı kentte, esnaf da turistlerin memnun ayrılması için indirim kampanyaları düzenledi, vitrinlerine Farsça yazılar yazdı.

Turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla her yıl 15-29 Mart'ta düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)"nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle iptal edildiği kentte, iş yeri sahipleri gelen turist sayısının önceki yıllara oranla artmasını bekliyor.

- "Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu"

Otel işletmecisi Sebahattin Duran, AA muhabirine, İranlı turistlerin tatil için Van'ı tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Nevruz tatili öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Duran, şunları kaydetti:

"İran'daki 13 günlük tatil bugün başlıyor. Bir aksilik çıkmazsa ilimize çok sayıda turistin gelmesini ümit ediyoruz. Nevruz, İranlılar için çok önemli. Asıl yoğunluğun 19 Mart'ta başlamasını bekliyoruz. Rezervasyonlarımızın yüzde 90'ı doldu. Hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz. Turistler kentin ekonomisini canlandırıyor. Tüm esnafımız bundan faydalanıyor. İranlıların ilimizden memnun ayrılması için elimizden geleni yapıyoruz."

- "Nevruzu dört gözle bekliyoruz"

Esnaf Erdal Çakar da esnafın uzun zamandır İran'daki nevruz tatilini beklediğini anlattı.

Nevruz dönemi için hazırlık yaptıklarını, turistlere hitap edecek ürünleri mağazaya getirdiklerini bildiren Çakar, şöyle devam etti:

"Nevruzu dört gözle bekliyoruz. İlimize gelen İranlıları memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oteller, lokantalar ve mağazalardaki hazırlıklar tamamlandı. İranlı turistler, Van'daki esnafın kendilerine değer verdiğini söylüyor. Bu bizi mutlu ediyor. İranlılara özel indirimlerimiz oluyor. Dil konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz."

- "Van'ı çok seviyoruz"

İran'dan ailesiyle Van'a gelen Cevat Hüseyinzade ise nevruz tatili için Van'a geldiklerini söyledi.

Van'ın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Cevat, "Hem tatil hem de alışveriş yapmak için buraya geldik. Birçok ürün aldık. Van'ı çok seviyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. İnsanlar çok iyi, bize yakın ilgi gösteriyor. Abi kardeş gibiler. Yabancılık hissetmiyoruz." dedi.

Tebriz'den gelen Mesume Kurbani, Van'da gezilecek çok güzel yerlerin olduğunu dile getirerek, "Burası çok güzel bir şehir. İnsanları çok iyi. Bizimle yakından ilgileniyorlar. Nevruz tatili için geldik. Bizim için çok önemli. Bayramda ailelerimizi, akrabalarımızı arayıp bayramlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emir Şefikhan da "Nevruz baharın gelişi demek. Bayramda büyük sofralar kurulur, güzel yemekler yapılır. Biz de bayramımızı Van'da geçirmek istedik. Van'ı gezeceğiz, alışveriş yapacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da bir kadının cep telefonunu gasbeden zanlı ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli hakkında ...
Van'da tefecilere yönelik operasyonda 9 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da tefecilere yönelik operasyonda 9 şüpheli ...
Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenler için mevlit ...
Van'da, metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da, metruk evde 86 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 86 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da toprağa gömülü silah bulundu
YEREL HABERLER Van'da toprağa gömülü silah bulundu
Van'da öğrenciler ve depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" filmini izledi
YEREL HABERLER Van'da öğrenciler ve depremzede çocuklar "Rafadan ...
Van'da jandarma personeli Uyar çiftini evinde ziyaret etti
YEREL HABERLER Van'da jandarma personeli Uyar çiftini evinde ziyaret ...
Kaymakam İhsan Emre Aydın vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam İhsan Emre Aydın vatandaşlarla bir araya ...
Van'da silah ve mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da silah ve mermi ele geçirildi
Van'ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Van'ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor
Başkale´de kırsal mahalle yollarında 3 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Başkale´de kırsal mahalle yollarında 3 metre karla ...
Van'da misafir edilen depremzede çocuklar at çiftliğinde eğlendi
YEREL HABERLER Van'da misafir edilen depremzede çocuklar at ...
Van'da lise öğrencileri depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Van'da lise öğrencileri depremzedeler için kermes ...
Adıyaman'da selde kaybolan anne kızı yaklaşık 500 kişilik ekip arıyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da selde kaybolan anne kızı yaklaşık 500 ...
Van'daki uygulamada aranan 30 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki uygulamada aranan 30 kişi yakalandı
İran'daki 5.3'lük deprem Van'da hissedildi
YEREL HABERLER İran'daki 5.3'lük deprem Van'da hissedildi
Van'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Van'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri ...
Van'da 137 personelle tefecilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da 137 personelle tefecilere yönelik şafak ...
Tuşba Belediyesi'nden bahar temizliği
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi'nden bahar temizliği
Van Büyükşehir Belediyesi 3 kitabı daha kültür envanterine ekledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi 3 kitabı daha kültür ...
Van'da kesici aletle yağma yapan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da kesici aletle yağma yapan 2 zanlı tutuklandı
Adıyaman'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.