Vali Balcı'dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve kutsal vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin gününü idrak etmenin onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

19 Şubat 1915'te başlayan ve Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı'nın tüm dünyaya Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu gibi, düşmana da "Çanakkale geçilmez" gerçeğini kabul ettirdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Çanakkale Zaferi, kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen kutsal vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, bu toprakları bize vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla anıyorum."

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