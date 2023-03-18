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VAN (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzelendi.

Van'da Zeve Şehitliği'nde düzenlenen programda, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Sinevizyon gösterisi, şiir ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Yukarı Norşin Camisinde mevlit ve hatim duasının okumasının ardından Akköprü mezarlığında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Programa, Vali Vekili Ahmet Tozlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.

- Bitlis

Bitlis Şehitliği'ndeki törende, Şehitlik Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Saygı atışının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Muharebe Yüzbaşı Halit Okan Yazıcı yaptı.

İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan, şehitler için dua etti, törene katılanlar şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ın kabrine karanfil bıraktı.

Törene, Vali Vekili İzzet Cem Ezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti başkanları, polisler ve vatandaşlar katıldı.

- Muş

Kentteki Garnizon Şehitliği'de düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı durusunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile duaların okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Teğmen Mükremin Topal yaptı.

Vali Vekili Berker Çırak ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törene, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Yaşar Karadağ ve siyasi parti temsilciler katıldı.

- Hakkari

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Mehmet Akif Ersoy Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla devam etti.

Okul Müdürü Hayrettin Çiftçi'nin konuşmasının ardından öğrencilr şiir okudu, tiyatro oyunu sahneledi.

Programa, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci katıldı.

Programın ardından orduevinde, şehit aileleri, gaziler ve kentte misafer edilen depremzedelerle bir araya gelen Akbıyık, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

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