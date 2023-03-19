Van'da terör örgütü PKK propagandası yapan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

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VAN (AA) - Van'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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