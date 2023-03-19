Van'da nevruz kutlaması

Kuzey Kore bir balistik füze daha ateşledi

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VAN (AA) - Van'da HDP tarafından nevruz kutlaması yapıldı.

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

Ateş yakılan alanda, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Etkinliğe HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan katıldı.

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