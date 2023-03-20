Van'daki nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan 34 kişi gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da HDP tarafından düzenlenen nevruz kutlamalarına ilişkin çalışmalar sonucu, terör örgütü propagandası yaptıkları ve polislere taş attıkları belirlenen 34 kişi ile "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ile "uyuşturucu madde kullanımına özendirme" suçlarından 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün HDP İl Başkanlığı organizesinde Atatürk Kültür Parkı miting alanında nevruz kutlamalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen bez parçaları ile etkinlik alanına girmeye çalışan, yasa dışı ve terör örgütünü övücü nitelikte slogan ve polise taş atarak terör örgütü propagandası yapan 34 kişi ile 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlarından 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanılmıştır."

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