Özalp'ta odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde odunlukta çıkan yangın hasara neden oldu.

Şehittepe köyünde Edip Yarar'a ait odunlukta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Büyük bölümü hasar gören odunluk kullanılamaz hale geldi.

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