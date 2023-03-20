Van'dan giden ekipler Malatya'da iftar çadırları kuruyor

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VAN (AA) - Van'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'ya giden ekipler, ramazan dolayısıyla iftar çadırları ve mescitler kurmaya başladı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'dan bölgeye giden ekipler, Van Valiliğinin koordinasyonunda Battalgazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Kız Lisesi, Yeşilyurt ilçesindeki Beydağı Konteyner Kent, Malatya Nikah Sarayı ile Diniye Çalık İlkokulu bahçelerinde iftar çadırları kuruyor.



Belirlenen yerlere mescitler de kuran ekipler, ramazan boyunca vatandaşlara ikramlarda bulunacak.

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