Van'da kekemeler ve konuşma güçlüğü çekenler tedavi ediliyor

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VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kekeme ve konuşma güçlülüğü çekenler özel eğitimle iyileşiyor.

Hastanede 4 yıl önce açılan ve ayda yaklaşık 400 kişinin başvurduğu Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniğinde, dört uzman tarafından başvuranlara hizmet veriyor.

Kekemeliği olanlar, konuşma güçlüğü çekenler, hastanede verilen eğitim sayesinde bu rahatsızlıklarından kurtuluyor.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastaların farklı illere sevklerini ortadan kaldırma gayesi içinde olduklarını söyledi.

Konuşma bozukluklarının insanların yaşamında olumsuzluğa neden olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Polikliniğimize başvuran kekeme ve konuşma güçlüğü çekenlere uzmanlarımız tarafından özel eğitim veriliyor. Hastalar ilk önce kulak burun boğaz polikliniğinde muayene oluyor. Daha sonra uzmanlarımıza yönlendiriliyorlar. İstekleri doğrultusunda bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyorlar. Çocuklarda bu rahatsızlık görüldüğünde psikolojileri bozulabiliyor ya da içine kapanabiliyor. Bu tür şikayetleri bulunan çocukların da merkezimize getirilmesini öneriyorum. Merkezimize ayda yaklaşık 400 kişi başvuruyor. Bu sayı polikliniğimizin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımıza böyle bir hizmeti sunmanın mutluluğu içindeyiz."

Dil ve Konuşma Terapisti Muhammed Ertaş ise konuşma bozuklukları, kekemelik gibi alanlarda vatandaşlara sağlık hizmeti sunduklarını anlattı.

Hastalara eğitim vererek sorunu kısa sürede çözmeye çalıştıklarını ifade eden Ertaş, "Eğitimlerimiz bazen bir ay bazen de bir yıl sürebiliyor. Verdiğimiz eğitimle hastaların şikayetlerinden kurtulmalarını, hayat standartlarını daha yükseltmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 3 ila 70 yaş arası tüm vatandaşlara hizmet veriyoruz." dedi.

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