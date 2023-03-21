Çatak'ta çiftçilere 19 bin 250 ceviz fidanı dağıtıldı

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VAN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, Van Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ceviz Şehri Van Projesi" çerçevesinde Çatak ilçesinde 286 çiftçiye 19 bin 250 ceviz fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından yüzde 90 hibe destekli sertifikalı fidanları, ilçe merkezi ve köylerdeki çiftçilere dağıttı.

Kaymakam Sakarya, Başkan Şeylan, Tarım ve Orman Müdür Vekili Emre Uca, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, kurum amirleri ve çiftçiler, dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

Sakarya, yaptığı açıklamada, proje kapsamında fidanları çiftçilere teslim ettiklerini belirterek, "Dağıttığımız ceviz fidanları sayesinde ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şeylan ise ilçede ceviz üretimini artırmak için çiftçilere fidan dağıttıklarını vurgulayarak, "İnşallah bu fidanlar ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Böylelikle gelecek nesillerimize iyi bir miras bırakmış olacağız." diye konuştu.

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