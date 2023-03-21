Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, Edremit ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, aracıyla düzensiz göçmenleri taşıyan ve evinde barındıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, 2 uyuşturucu hap, 1,85 gram eroin, 140 avro, 210 dolar, 10 milyon İran riyali ve 8 bin 185 Türk lirası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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