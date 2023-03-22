Van Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere yardımları sürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere yönelik destekleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden gelen ailelere destekler sürüyor.

Bu kapsamda, Aile Destek Merkezince üretilen çocuk ve yetişkin poları, atkı, bere, bebek battaniyeleri, çocuk hırka ve yelekleri gibi 1826 kıyafet, Seyit Fehim Arvasi, Van ve Aişe Sıddıka yurtlarında misafir edilen depremzede ailelere dağıtıldı.

Deprem bölgesine ve afetzede vatandaşlara yönelik yardımların devam edeceği bildirildi.





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