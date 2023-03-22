Edremit ilçesinde "Deprem Eylem Planı" toplantısı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesince "Deprem Eylem Planı" toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı İsmail Say başkanlığında bir otelde düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı, akademisyenler, mühendisler ve yapı denetim yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Say, imara esas alanlarda alacakları önlemler, yeni imar alanları ve olası depremlere karşı atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

İşin ehilleriyle görüştükten sonra böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Say, şunları kaydetti:

"Atacağımız her adım iyi ya da doğru sadece bizi değil bütün insanları etkileyecek. Yeni Edremit kurulurken imar planından, zemin etüdüne kadar birçok konuyla ilgili konuları daha önce ele aldık, bu toplantıda da ele alacağız. Biz bu konuda Van'da adım atan ilk belediye olduk. Önümüzdeki günlerde de büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleriyle daha kapsamlı bir çalışma yapacağız. Bugün deprem özelinde konuşacağız. İnşallah daha sonraki çalıştaylarda afet ağırlıklı çok daha geniş çalışmalar yapacağız."

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