İpekyolu Belediyesi camilerde bakım ve temizlik çalışması yaptı

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi, ramazan öncesi camilerde temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ramazan boyunca ilçe genelindeki camilerin bakım ve temizliğini yapacak.

Bu kapsamda camilere giden ekipler, gerekli temizlikleri yaparak camileri ibadete hazır hale getirdi.

Camilerin temizliği ile genel bakım çalışmalarının periyodik olarak tekrarlanacağı belirtildi.

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