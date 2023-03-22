Van Büyükşehir Belediyesi camilerde temizlik yaptı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerin temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda, 32 personel ve 6 araç ile 168 cami ve 72 Kur'an kursunda halı, kapı, cam, kitaplık, avize ve ayakkabılıkları temizledi.

Ekipler, camilerin lavaboları ve abdesthanelerini de dezenfekte ederek eksikliklerini giderdi.

Vatandaşlar da çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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