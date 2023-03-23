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Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA

Van'da bir minibüs ile evde yapılan aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da bir minibüs ile evde yapılan aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, kentte tespit edilen ev ile minibüste, narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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