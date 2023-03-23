İpekyolu Belediyesi dördüncü kadın spor merkezini açtı

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VAN (AA) - İpekyolu Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren dördüncü kadın spor merkezi hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede ücretsiz hizmet veren spor merkezlerinin dördüncüsü olan Şerefiye Kadın Spor Merkezi bugün düzenlenen törenle kadınların hizmetine sunuldu.



Törene katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla açılan merkezde tüm spor aletlerinin bulunduğunu söyledi.



Merkezde alanında uzman eğitmenlerin bulunduğunu belirten Aydın, "Çeşitli branşlarda verilecek eğitimden toplamda 800 kadın hemşerimiz ücretsiz faydalanacak. Şerefiye Kadın Spor Merkezimiz Van'ımıza, İpekyolu'muza hayırlı olsun." dedi.

615 metrekarelik salonda, uzman eğitmenler eşliğinde toplamda 7 branşta eğitim verilecek ve her seans 20 kişilik gruplarla yapılacak.

Spor merkezlerinden faydalanan kadınlar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.





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