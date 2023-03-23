Van Valisi Ozan Balcı'dan ramazan ayı mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının diğer aylar arasında seçkin bir yerinin olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarına derman olmak için seferber olmuş durumdayız. Ramazan ayının gelişiyle kardeş ilimiz Malatya'da iftar çadırları kurarak birlik, beraberlik ve dayanışmamızı pekiştirmek için çalışıyoruz. Yüce Allah'tan, güzelliklerle dolu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını niyaz ediyorum. Vanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam fleminin mübarek ramazan ayını kutluyor, bu mübarek ayın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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