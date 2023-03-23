Van'da "Mavi Şehir Projesi" tanıtım toplantısı düzenlendi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mavi Şehir Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, "Van Mavi Şehir'de yeni yaşam başlıyor" sloganıyla hayata geçirilen projenin bölgenin en büyük kentsel gelişim projesi olduğunu söyledi.



Çevre yoluna nazır 4 bin dönümlük alanda, yüzde 40 oranında sosyal donatı ve depreme dayanıklı alanların tercih edildiğini belirten Çelikel, son zamanlarda çok büyük deprem felaketleriyle karşı karşıya kaldıklarını, devlet ve millet olarak elbirliğiyle felaketlerin üstesinden gelmeye gayret ettiklerini dile getirdi.



Van Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çelikel, "İlimiz de deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Deprem gerçeğini bilen ve farkında olan illerden birisiyiz. Bu doğrultuda Van Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde daha güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturmak maksadıyla Edremit ilçemizde kentsel dönüşüm ve gelişim projesini geliştirdik." dedi.



Daha önce yapılaşma ve yerleşim olmayan bir alan üzerinde projenin hayata geçirildiğini anlatan Çelikel, yapılan jeolojik etüt ve incelemelerde zemin sağlamlığı en güçlü bölgelerden biri olduğu için söz konusu alanı belirlediklerini vurguladı.



Alanda şehir planlaması yaparken can güvenliğini esas aldıklarını ifade eden Çelikel, şunları kaydetti:



"Burada toplamda 4 bin dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Bunun içinde yaklaşık 1300 dönümü belediyemize ait. Diğer sosyal alanlarımız var. TOKİ ve şahıs mülkiyetleri mevcuttur. Biz bu alanda kurulacak şehirde çok katlı yapıya müsaade etmeyeceğiz. Planlamamız maksimum 2 katlı yapılar olacak şekilde bir yapılaşma ön görüyoruz. Van'ın merkezinde yer alan eski bahçeli yapılarımızın özüne uygun olduğunu düşünüyoruz. İlimizin geçmişinden gelen, özüyle de uyumlu bir yapılaşma şeklidir. Dolayısıyla çok katlı yapıların olmadığı bir şehir planlaması içinde olmak istiyoruz. Projemizi bu süreçte kıymetli görüyoruz. Deprem sonrasında birçok hemşerimizin müstakil yer arayışında olduğunu da gördük. Bizlere de ulaşan talepler oldu. Bu taleplerin de projemizde karşılık bulacağı düşüncesindeyiz."



Proje alanında altyapı çalışmalarının başladığını belirten Çelikel, "Araçlarımız burada ada parsel şeklindeki alanlarda yol ile ilgili çalışmalarına başladılar. VASKİ burada altyapı ile ilgili çalışmalarına başladı. İnşallah burada halkımızın da teveccühü ile kısa süre içinde bir şehir oluşturmak istiyoruz. Dolaysıyla proje alanımızla ilgili tüm süreçler tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın yerleşimine uygun hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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