Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak ve barınakların bulunduğu bölgeye operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 41 kalaşnikof mühimmatı, 8 şarjör ve 30 PK makinalı tüfek mühimmatı bulundu.

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