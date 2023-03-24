Özalp Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıttı

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VAN (AA) - Özalp Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda desteğinde bulundu.

Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların evlerini ziyaret ederek hazırlanan 2 bin 500 yardım kolisini teslim etti.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tolgahan Soylu, amaçlarının birlik beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır'ın talimatlarıyla dar gelirli ailelere gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Soylu, ramazan boyunca desteklerin devam edeceğini aktardı.

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