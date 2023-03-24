Van'da depremde hayatını kaybedenler için hatıra ormanı oluşturuldu

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Van'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Tuşba ilçesindeki Topaktaş Mahallesi'nde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" için fidan dikim töreni düzenlendi.



Törene katılan Vali Vekili Ahmet Tozlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri, kamu personelleri ve öğrenciler, oluşturulan alanlarda fidanları toprakla buluşturdu.

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