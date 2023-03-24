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Edremit Belediyesi 2 bin 124 öğrencinin sınav ücretini karşıladı

AA

Edremit Belediyesi 2 bin 124 öğrencinin sınav ücretini karşıladı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 2 bin 124 öğrencinin sınav ücretini karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin eğitime yönelik destekleri devam ediyor.

Belediye Başkanı İsmail Say, eğitim ve öğretim alanında yapmış oldukları her yatırımın çok değerli olduğunu söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirten Say, 2 bin 124 öğrencinin YKS ücretini karşıladıklarını belirtti.

Eğitimin en çok önem verdikleri konuların başında geldiğini vurgulayan Say, "YKS'ye katılacak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa katkı sunmak istedik. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi bu yıl da yanlarında olduk. Şimdiden YKS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum."

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