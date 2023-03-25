Van'da ekipler sınır hattındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çaldıran ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan mezra, yayla ve sınır karakollarına ulaşım sağlanan yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 85 mahalle ve 35 mezraya hizmet veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, martta da İran sınırında bulunan 3 bin rakımlı mezra, yayla ve sınır karakollarının yollarını açmak için çaba gösteriyor.

İlçeye 56 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gülderen Mahallesi Dayanç mezrası ve Uzun Tekne Karakol yolunda çalışan ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede güçlükle ilerleyebiliyor.

Çaldıran Şantiye Şefi Orhan Sarıkaya, İran sınırının sıfır noktasında karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi.

Bölgede 16 personelin 8 iş makinesiyle görev yaptığını belirten Sarıkaya, "Büyükşehir Belediyesi Çaldıran Şantiye Şefliği olarak hudut hattındaki karla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Sınır hattı boyunca hem mezra hem yayla hem de sınır karakollarının yollarını temizliyoruz. Yer yer 3 metreyi bulan kar var. Ekiplerimiz özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Bahçesaray yolunda kar etkili oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde de kar etkili oldu.

İlçeden Van'a gelen bazı sürücüler, Karabet Geçidi yakınlarında araçlarının tekerleklerine zincir takarak ilerleyebildi.

AK Parti'nin teşkilat temayül yoklaması için partililerle kente gelen AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 25 Mart'ta da kar yağışının devam ettiğini, araçların ilerlemekte zorlandığını söyledi.

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