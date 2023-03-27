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VAN (AA) - Van'da geçen hafta 78 kilo 270 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 46 kilo 500 gram eroin, 6 kilo 400 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı, 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve 15 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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