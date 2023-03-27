Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı silah, telefon ve sigara ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta gerçekleştirilen 9 operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 101 fişek, 82 şarjör, 52 silah yapım parçası, 10 silah yapım malzemesi 1498 paket kaçak sigara, 8 cep telefonu, 62 elektronik sigara ile 60 puro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.