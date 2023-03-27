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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

AA

Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı silah, telefon ve sigara ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Mart'ta gerçekleştirilen 9 operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 yivsiz av tüfeği, 101 fişek, 82 şarjör, 52 silah yapım parçası, 10 silah yapım malzemesi 1498 paket kaçak sigara, 8 cep telefonu, 62 elektronik sigara ile 60 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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