Tuşba Belediyesi’nden çölyak hastalarına glütensiz un desteği

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına glütensiz un desteğinde bulunuyor.

Belediyeye bağlı ekipler, piyasada az bulunduğu için temin edilmesi zor olan glütensiz un paketlerini ziyaret ettiği hastaların evlerine teslim ediyor.



Çölyak hastalığının kişilerin yiyeceklerine hayat boyu dikkat etmelerini gerektiren bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Ekiplerimiz, hastaların bulmakta veya almakta zorlandıkları glütensiz unu kendilerine ulaştırarak destek olmaya çalışıyorlar. Biz bir aileyiz ve her zaman onların yanındayız.” dedi.

Desteklerden yararlanan vatandaşlar da Akman'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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