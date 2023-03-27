İŞKUR, Van'a gelen 117 depremzedenin istihdam edilmesini sağladı

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VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerden Van'a gelen 117 depremzede, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü aracılığıyla çeşitli sektörlerde işe yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedeleri kentte yerleştirildikleri ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde ziyaret eden İŞKUR görevlileri, çalışmak isteyenlerin bilgilerini alarak ilgili sektör temsilcileriyle görüştü.

Şu ana kadar 117 depremzedenin kentteki çağrı merkezi, tekstil ve diğer sektörlerde işe yerleşmelerini sağlayan görevliler, daha çok kişinin istihdamı için görüşmelerini sürdürüyor.

Çağrı merkezi işe alım uzmanı Ümit Özbey, AA muhabirine, 2011 Van depremini yaşayanlar olarak depremzedelerin acılarını derinden hissettiklerini söyledi.

Ülkede yaraların kısa sürede sarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Özbey, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki Çağrı Merkezi Derneği 'Depremzede İstihdam Seferberliği' başlattı. Biz de CMC olarak bu seferberliğe destek veriyoruz. Başka şehirlere gitmek zorunda kalan veya şu an deprem bölgesinde bulunan, işe ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa ilanlarımıza başvurarak bize ulaşabilir. Onlara her türlü desteği vereceğiz. İŞKUR aracılığıyla depremden etkilenen birçok vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Elimizden geldikçe konaklama ve diğer ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Ülke olarak bu afetin üstesinden geleceğiz. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

- "Fabrikamızda 15 kişiyi istihdam ediyoruz"

Tekstil fabrikası yetkilisi Hasan Polat ise ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini, el birliğiyle yaraları saracaklarını dile getirdi.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımda bulunduklarını ifade eden Polat, "Van depremini yaşadık. Bu nedenle kardeşlerimizin acılarını çok iyi anlıyoruz. Depremden etkilenen illerden ilimize gelen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya, elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fabrikamızda 15 kişiyi istihdam ediyoruz. Bu sayı sürekli güncelleniyor. Başvurular yapıldıkça yardımcı olacağız. Depremzedeler, İŞKUR aracılığıyla bize başvuruyor. Onlara bir nebze de olsa destek olmak için çalışma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Evime ekmek götürüyorum"

Ailesiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden gelen 2 çocuk babası 37 yaşındaki Saffettin Sönmez de deprem anında yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını aktardı.

Yaşadıkları 4 katlı binanın en alt katında depreme yakalandıklarını anlatan Sönmez, "Çok korkunçtu. Uykudan uyandığımızda ev sanki üzerimize dökülüyordu. Çocuklarım ortadaydı. Hangisini alacağımı şaşırdım. Eşimle çocuklarımızı alarak dışarı çıkmaya çalıştık. Kapı sıkıştığı için açılmıyordu. Evimiz hasar aldı. Çok korktuk. Hava çok soğuktu. O anı hiç unutmayacağız. Allah böyle afeti bir daha yaşatmasın." dedi.

İŞKUR'un tekstil fabrikasında iş bulmasına yardımcı olduğunu belirten Sönmez, şunları söyledi:

"Depremin ardından Van'a geldik. İŞKUR'un görevlileri bizimle iletişime geçti. Çok ilgilendiler. Onların desteğiyle işe yerleştik. İşverenimizden, destek veren herkesten Allah razı olsun. Kiralık ev tuttum. Çalışıyorum, evime ekmek götürüyorum. Vanlılar çok duyarlı. Herkes yardım etmek istiyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Abi, kardeş yakınlığını gösteriyorlar. Burada yaşamayı düşünüyoruz. Herkesten Allah razı olsun."

- "Çağrı merkezinde işe başladım"

Gaziantep'ten gelen 23 yaşındaki Bahar Öz ise depreme uykudayken yakalandıklarını dile getirerek, "O an sadece iki yaşındaki kardeşimi düşündüm. Kucağıma aldığım gibi dışarıya çıktım. Herkes kaçışıyordu. Kaybımız olmadı ama evimiz hasar aldı. Daha sonra Van'a geldik. CMC çağrı merkezinde işe başladım. Ev bulmama da yardımcı oldular. Destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Malatya'dan eşiyle Van'a geldiklerini anlatan 32 yaşındaki Alper Fırat da şunları kaydetti:

"8 katlı binanın birinci katında depreme yakalandık. Deprem anında eşimle dışarı çıktık ve o gece arabada kaldık. İkinci depremde yıkım daha fazlaydı. Evimiz büyük çapta hasar aldı. Bir daha giremedik. Yaşam şartları zorlaştığı için ilimizden çıkmak zorunda kaldık. Van'a geldik, ev tuttum. İŞKUR aracılığıyla CMC çağrı merkezinde işe başladım. Eğitim sürecini tamamladım. Yöneticilerim tüm konularda yardımcı oluyor. Burası güzel bir şehir. İnsanı çok cana yakın. Market veya bir fırına girdiğimde evlerine davet ediyorlar. Onlar da depremi yaşadıkları için bizi çok iyi anlıyor, destek olmaya çalışıyorlar. Memleketimizde hayat normale döndüğünde geri döneceğiz. Destek veren herkesten Allah razı olsun."

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