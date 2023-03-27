Van'da zabıta ekipleri ramazan denetimlerini sürdürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle kent genelindeki fırınların üretim ve satış noktalarında denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirdikleri denetimlerde, ramazan pidesi ve ekmek gramajlarını kontrol etti, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihlerini inceledi.

Halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde zabıta ekipleri, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan fırınlara cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.

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