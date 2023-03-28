Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Edremit'te yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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