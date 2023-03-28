Evini depremzede aileye açan UMKE görevlisi, çalıştığı kurumda bir odaya yerleşti

VAN (AA) - NECAT HAZAR - Kahramanmaraş'ta depreme yakalanan eski ev arkadaşı, ailesi ve yakınlarına evini açan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri UMKE personeli Halil Çensi, kurumda kendisine tahsis edilen odaya yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından, daha önce 6 yıl ev arkadaşlığı yaptığı Gökhan Kırlangıç'ı arayarak durumunu soran Çensi, evlerinin hasar gördüğünü öğrenince arkadaşını ailesiyle Van'a davet etti.

Bunun üzerine Van'a gelen aileyi evine yerleştiren Çensi, UMKE ekibiyle Malatya ve Adıyaman'da 20 gün görev yaptıktan sonra ailenin rahatsız olmaması için evine gitmeyerek kurumda tahsis edilen odada kalmaya başladı.

Çensi, AA muhabirine, 1999'daki Gölcük depremini yaşadığını, 2011'deki Van depremlerinde evinin hasar gördüğünü, bu nedenle insanların yaşadığı sıkıntıları çok iyi anladığını söyledi.

Ocak ayında Hatay'a tayini çıkan arkadaşının, depremlere Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesinin yanında yakalandığını anlatan Çensi, şöyle konuştu:

"Depremi duyduğumda önce Şanlıurfa'daki ailemi aradım. Durumlarının iyi olduğunu öğrenince diğer illerdeki dostlarımı sormaya başladım. Kahramanmaraş'ta ailesinin yanında depreme yakalandığını söyleyen eski ev arkadaşım, evlerinin hasar gördüğünü, ailesiyle dışarda kaldıklarını söyledi. Ben de Van'da bir evinin olduğunu ve ailesini alıp gelmesini söyledim. Kendisi, anne babası ve 2 dayısının ailesini alarak eve yerleştirdik. Aile kalabalık olduğu için evde yatak yetmeyince arkadaşlarım devreye girdi. Onlardan ve komşulardan yatak, yorgan gibi eşyaları temin ederek kendilerini misafir etmeye başladık."

- "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz"

Tüm ülkenin, depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yaralarının sarılması için imkanlarını seferber ettiğini belirten Çensi, depremin dördüncü günü Van Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle deprem bölgesine görevlendirildiklerini dile getirdi.

Van'a geri döndükten sonra ailenin rahatsız olmaması için İl Ambulans Servisi Başhekimliğindeki dinlenme odasında kalmaya başladığını ifade eden Çensi, şöyle konuştu:

"İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ve Başhekim Harun Eyyüpkoca, durumumu öğrenince bana kurumda bir oda tahsis ettiler. Kendimizce depremzede arkadaşımızın ailesini burada misafir ettiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Sağlık camiasında tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. 1999'daki Gölcük ve 2011'deki Van depremi yaşayan biri olarak depremzedeleri çok iyi anlıyorum. Van depreminde kısa süreliğine dışarıda kaldım, evim hasar görmüştü. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere yardımcı olmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Vanlılar evlerinde misafir ettikleri depremzede ailelerden kira almıyor. Elimizden geldiğince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Eksiklerini gidererek onlara bu felaketi unutturmak istiyoruz. Van'da ilk günden bu yana insanlar depremzedelerin yaralarının sarılması için çaba gösteriyor."

- "Kiminle karşılaştıysak bir yakınlık gösterdi"

Van'da yıllarca aynı evi, aynı sofrayı paylaştığı arkadaşının arayarak kendisini ve ailesini Van'a davet ettiğini belirten Gökhan Kırlangıç ise annesi, babası ve dayılarıyla depremin üçüncü günü geldiklerini anlattı.

Kentte herkesin kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getiren Kırlangıç, "Ülkenin geneli, özelikle Van halkı inanılmaz bir dayanışma örneği gösterdi. Herkes cansiparane şekilde yaralarımızı sarmaya çalışıyor. İnşallah kısa sürede yaraların sarılmasıyla ben görev yerim olan Hatay'a, ailem de Kahramanmaraş'a dönecek. Depremde bazı akrabalarımızı kaybettik. Yaşadığımız şehrin büyük kısmı yıkıldı. Akrabalarımızın birçoğu çadır ya da konteynerde kalıyor. Bize evini açtığı için arkadaşıma ve her zaman destek veren Vanlılara teşekkür ederiz. Desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Babası Mükremin Kırlangıç da "Günlerdir buradayım. Allah, Van halkından razı olsun, nereye gittiysek, kiminle karşılaştıysak bir yakınlık, yardımseverlik gördük. Bize destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

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