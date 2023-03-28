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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'a yeni sağlık yatırımları yapılacak

AA

Van'a yeni sağlık yatırımları yapılacak

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kentte sağlık alanında yeni yatırımların hayata geçirileceğini belirtti.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, yakın zamanda ihalesi yapılan Gevaş Devlet Hastanesi hizmet binasıyla ilgili sürecin tamamlandığını, inşaatın gelecek ay başlayacağını bildirdi.

Herkes için ulaşılabilir, nitelikli ve güçlü bir sağlık sisteminin alt yapısını oluşturmak istediklerini aktaran Arvas, "2023'te onlarca Aile Sağlık Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve lojmanlar yapılıyor. Bunlardan birçoğunun yapım ihalesi tamamlandı. Söz konusu yatırımların yer teslimi yapılarak nisanda inşaatına başlanılacak. Bir kısmının da Sağlık Bakanlığı tarafından onayı geldi, bunlarında yine kısa zaman içinde zemin etüt ihaleleri yapılarak, süreç hızlıca tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde yapılması planlanan 800 yataklı ek hastane konusunda sürecin devam ettiğini belirten Arvas, şunları kaydetti:

"Takipçisi olduğumuz 150 yataklı Muradiye Devlet Hastanesi ve 150 yatak kapasiteli İpekyolu Bostaniçi Devlet Hastanesi konusunda da çalışmalar sürmekte. Bu yıl içinde ihtiyaç duyulan yerlere yapılacak birinci basamak sağlık hizmet yatırımları, vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Yani koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Kişiye ve aileye yönelik koruyucu sağlık hizmeti sunan merkezler, bireyi ve toplumu sağlığa yönelik risklerden koruyacak ve sağlıklı bir hayat tarzını teşvik edecek. Bütün bu yatırımlarla bir yandan mevcut sağlık tesislerimizdeki eksikleri giderirken, diğer yandan yeni yatırımlar ile sağlık alt yapımız daha da güçlü hale getiriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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