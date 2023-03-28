VASKİ'den yapılandırma uyarısı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (VASKİ), 31 Aralık 2022'den önceki su ve atık su borçlarının yapılandırıldığını duyurdu.

VASKİ'den yapılan açıklamada, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" kapsamında, 31 Aralık 2022'den önceki su ve atık su borçlarının yapılandırıldığı belirtildi.

Yapılandırma işlemlerinin yarından itibaren başlayacağının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abonelerin su ve atık su borçlarını ödemesi noktasında büyük kolaylık sağlayan düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk etmiş borçları, abonelerin başvurusuyla yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda, su ve atık su gecikme zamları ve faizleri yerine, peşin ödemede Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarının gecikme zammı tutarı üzerinden yüzde 90 indirim uygulanacak. Taksitli yapılandırmada ise 12, 18, 24, 36, 48 taksitle ödeme seçenekleri ve taksit sayısına göre hesaplanan katsayı çarpımıyla indirim imkanı sunulacak. Bu imkandan yararlanan ve peşin yapılandırma yapan abonelerin 30 Haziran 2023'e kadar borçlarını yatırmaları gerekmekte. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden abonelerin ise yapılandırma imkanının bozulmaması için taksitleri vadesinde ödemeleri gerekmektedir."





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