Van'da yüksek kesimlerde karla mücadele sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 bin 700 rakımlı bölgelerdeki yollarda biriken kar kütlelerini temizleyerek yolları açmaya çalışıyor.



Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, kış boyunca karla mücadele ettiklerini söyledi.

Akın, "İlçedeki yüksek rakımlı bölgelerde kışın biriken kar kütleleriıs ekiplerimiz iş makineleriyle temizliyor. Yollarda yer yer üç metreyi bulunan kar birikintileri var." dedi.

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