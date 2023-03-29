Van'da fırtına nedeniyle ahırın çatısı uçtu

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ahırın çatısı uçtu, hayvanlar ekiplerce güvenli alana götürüldü.

Kentte etkili olan fırtına, bazı binaların çatılarında hasara yol açtı, elektrik direkleri devrildi.

Bahçesaray ilçesinde de bir ahırın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.



Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanların kurtarılması için çalışma yürüttü.



Ahırdan sağ çıkarılan küçükbaş hayvanlar, güvenli bir alana götürüldü, ekipler bölgede önlem aldı.

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