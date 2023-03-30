Van'da tiroit hastaları ameliyatsız tedaviyle sağlığına kavuşuyor

VAN (AA) - Van'da iyi huylu tiroit nodülleri, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "mikrodalga ablasyon" yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan tedavi ediliyor.

Radyoloji uzmanı Dr. Saim Türkoğlu, gazetecilere, Bitlis ve Diyarbakır'dan gelen hekimlere yeni yöntemle ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Şimdiye kadar iyi huylu tiroit nodüllerinin cerrahi yöntemle tedavi edildiğini anlatan Türkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde artık cerrahi yöntemlere çok ihtiyaç duyulmuyor. Hastalar cerrahi işlemi çok tercih etmiyor. Çünkü hem boynunda bir iz kalmasını hem de tiroidi alınacaksa ömür boyu ilaç kullanmak istemiyor. Biz de iğne deliğinde işlem yapıyoruz ve iğne ile nodülü tamamen yakıyoruz. Yaklaşık 6 ay içinde nodülün yüzde 80 boyutunda küçülmesini sağlıyoruz."

Hasta potansiyelinin fazla olduğunu kaydeden Türkoğlu, "6 ayda 100'e yakın hastanın tedavisini yaptık ve 150'ye yakın hasta sırada bekliyor. Tiroit nodülleri toplumda çok sık görülüyor. Türkiye'de bu tedavi eski dönemlere oranla yaygınlaştı. Seanslar ise hastaya göre değişiklik gösterebiliyor." dedi.

Hastalardan Aytekin Taş ise ömür boyu ilaç kullanmak istemediği için mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.