Lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Zehra hastane odasında okuma yazma öğrendi

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VAN (AA) - MESUT VAROL - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi gören 6 yaşındaki Zehra Betül Erdoğan, gönüllü öğretmenin hastanede verdiği eğitimle kısa sürede okuma yazma öğrendi.

Muş'ta yaşayan Zerican ve Selami Erdoğan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Zehra'ya, halsizlik ve eklem ağrıları nedeniyle gittiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde lösemi teşhisi kondu.

Hastanenin hematoloji servisinde 5 ay önce tedavisine başlanan Zehra, hastalığı nedeniyle eğitimine Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yaptığı iş birliği kapsamında hastanede oluşturulan sınıfta devam etti.

Gönüllü sınıf öğretmeni Zeynel Barlas da 5 ay boyunca hafta içi her gün hastane odasında verdiği eğitimle Zehra'nın okuma yazma öğrenmesini sağladı.

Hastane çalışanları ve öğretmeni pasta keserek minik kızı başarısından dolayı kutladı, mutluluğuna ortak oldu.

Başhekim Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, AA muhabirine, çevre illerden gelen ve uzun süre tedavi olmaları gereken hasta çocukların eğitimlerinin aksamaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hastanede tedavi gören çocuklara yaş gruplarına göre eğitim verildiğini belirten İliklerden, "6 yaşında olan Zehra'mız kısa sürede okuma yazmayı öğrendi. Hastane yönetimi ve klinik çalışanları olarak büyük mutluluk duyduk. Bu güzel günü çalışanlarımızla kutladık. Bu çok kıymetli hasta grubunun şifaya kavuşması için hizmet veren öğretim üyelerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Okuma yazması gibi tedavisi de iyi gidiyor"

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman da çevre illerden gelen ve uzun süre tedavi görmesi gereken hastaları okuldan almak zorunda kaldıklarını anlattı.

Öğrencilerin derslerden geri kalmamaları gerektiğini dile getiren Karaman, "Bu durum onlarda psikolojik travma yaratıyor. Okuma hayallerini burada gerçekleştiriyoruz. Zehra Betül de bunlardan biri. Kısa sürede okuma ve yazmaya geçti. Okuma ve yazması gibi tedavisi de iyi gidiyor. İnşallah kısa sürede iyileşir." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Zeynel Barlas ise "Günlük ders verdik. Her şeye sıfırdan başladık. Bütün dersleri vermeye çalıştık. Zehra Betül'ün bu anlamda bir kaybı olmadı. Ailesi de çok ilgileniyor. Zehra çok gayretli ve çok başarılı." dedi.

Hastane yönetimi ve gönüllü öğretmenine teşekkür eden anne Zerican Erdoğan, "Kızımın okulu yarım kalmıştı. Burada öğretmeni ve hemşireler seferber oldu. Kısa sürede okumaya geçti. Hiç sıkılmadı, çok güzel bir ortam. Böylece okuldan geri kalmadı." diye konuştu.





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