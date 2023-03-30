Adıyaman'da depremzede diş hekimleri diğer afetzedeleri tedavi ediyor

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ADIYAMAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU / EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da afetzede diş hekimleri, sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimleri, hastaların diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi gibi ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Merkezin başhekim yardımcısı, diş hekimi Nafiz Ünsal, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını, eşi ve iki çocuğunun paniğe kapıldığını söyledi.

Deprem anının çok korkutucu olduğunu vurgulayan Ünsal, şöyle devam etti:

"Sarsıntı çok şiddetliydi, uzun sürdü. Bir türlü durmuyordu. Durur gibi oldu, sonra tekrar hızlandı. O an çocuklarımı korumak istedim. Şiddetli sarsıntı onlara ulaşmama engel oluyordu. Sürünerek kızımın odasına gittim. Kendimizi ancak dışarı attık. Halen etkisindeyiz. 9 katlı binanın 6'ncı katındaki evimiz hasar aldı. Büyük bir afet yaşadık. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın."

Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Ünsal, "Merkezimizde 10 diş hekimi ve 40 yardımcı personelle hizmet veriyoruz. Depremden sonra 7 binin üzerinde vatandaşımızı tedavi ettik. Elimizden geldikçe vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, tedavilerini yapmaya, bu zor günlerde acılarını hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet ediyoruz"

Merkezde görevli diş hekimi Gökhan Sel de büyük bir afet yaşadıklarına dikkati çekti.

Yaşadıkları 7 katlı binanın 3'üncü katında depreme yakalandıklarını belirten Sel, "Sarsıntının durmasını bekledik. Hiçbir şekilde kıpırdayamıyorduk. Babam ve kardeşimle birbirimize sarıldık. Kıyamet kopuyor sandık. 'Buraya kadarmış.' denilen anı yaşadık. Sarsıntı durunca hızlıca dışarıya koşmaya başladık. Merdivenlerin bir kısmı yıkılmıştı. Evimiz hasar aldı." diye konuştu.

Daha sonra şehir merkezine gittiğini anlatan Sel, "Depremin etkisini orada daha iyi gördük. Şehir neredeyse yerle bir olmuştu. İlimizi ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hizmet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş hekimi Sultan Aslan ise 7 katlı binanın 5'inci katındaki evlerinin hasar aldığını dile getirdi.

Uykudan büyük bir sarsıntıyla uyandıklarını aktaran Aslan, şunları söyledi:

"Kıyamet kopuyor sandık. Yataktan zor kalkabildim. Ayakta durmakta güçlük çekiyorduk. Kızım yan odadaydı, ona ulaşmaya çalıştık. Birbirimize sarıldık. Evden çıkmaya çalışırken vestiyer devrildi. Büyük çaba göstererek vestiyerin altından geçtik ve dış kapıya ulaştık. Zar zor kendimizi dışarı atabildik. Yağmur yağıyordu, hava soğuk ve karanlıktı. Bu kadar büyük yıkımın olduğunu tahmin etmiyorduk. Hava aydınlanınca yıkımı gördük. Eşimin akrabaları enkaz altında kalmıştı. Oraya gitmeye çalıştık. Binaların enkazı yolları kapatmıştı. Şehre sanki bomba düşmüştü. Eşimin 6 akrabası vefat etti."

Aslan, vatandaşların diş çekimi gibi acil ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Memleketimizde kalmak istiyoruz. Hiçbirimiz ilimizi terk etmek istemiyoruz. Ben de eşim de tayin istemedik. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

Merkeze 6 yaşındaki kızını getiren Abidin Özbey, sunulan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Tüm alanlarda sağlık hizmeti veriliyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.





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