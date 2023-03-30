Gürpınar'da öğrencilere sıfır atık eğitimi veriliyor

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla okullarda sıfır atık eğitimi vermeye başladı.

Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere sıfır atık ve çevre eğitimi verildi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, sıfır atık eğitimi ile çocukların hem çevre bilinci kazandırdıklarını hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla bu eğitimlere başladıklarını söyledi.

"Bir taraftan sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konusunda önlemler alırken bir taraftan da daha önemli olan eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz." diyen Tanış, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz her okul seviyesine göre sunumlar yaparak sıfır atığın ve geri dönüşümün önemini anlatıyor. İlçemiz sınırları içindeki tüm okullarda çalışmalarımız devam edecek. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çevre konusunda duyarlı bireyler haline gelmesine vesile olmaktır."

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