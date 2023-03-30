İpekyolu Kaymakamlığı hizmet binası inşaatı başladı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde kaymakamlık binası inşaatı için çalışmalara başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihalesi tamamlanan proje için firma çalışmalara başladı.

Gelecek yıl hizmete açılacak binada kaymakamlık makamının yanı sıra bir çok kurum faaliyet gösterecek.



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