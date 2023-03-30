Van'da iş yerleri denetlendi

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VAN (AA) - Van'da sahur ve iftarlık ürünlerin satıldığı işletmeler denetlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ramazan denetimleri sürüyor.

Ekipler, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere sahur ve iftarlık ürün satan işletmeleri denetledi.

İşletme ruhsatları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürünler, fiyat etiketleri, genel hijyen kuralları, işletmelerin haşere ilaçlaması gibi konuları denetleyen ekipler, belgeleri eksik olduğu tespit edilen işletme sahiplerini uyardı.



Denetimlere Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.

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