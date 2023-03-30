Van'da çiftçilere 31 bin meyve fidanı dağıtıldı

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VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde çiftçilere 31 bin meyve fidanı verildi.

Kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Van Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle kentteki çiftçilere meyve fidanı desteği sunuldu.

Edremit ilçesinde düzenlenen programda, sekiz türden 31 bin meyve fidanı, çiftçilere teslim edildi.

Programda konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, kentin tarım ve hayvancılık potansiyelini yükseltmek için birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Erdem, "Sonbahar aylarındaki buğday ve arpa destekleri, bir hafta önce başlatmış olduğumuz korunga ve yonca desteği, bugün de meyve fidanlarının dağıtımını yapacağız. En kısa sürede yeşil bir Edremit'i hep birlikte oluşturacağız." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Say da tarım belediyeciliği anlayışıyla çiftçileri destekleyen çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ise kent genelinde 190 bin meyve fidanı dağıtacaklarını belirtti.

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