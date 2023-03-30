Van'da okullarda "sıfır atık günü" etkinlikleri

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" kapsamında etkinlikler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığı, kent merkezi ilçelerde bulunan okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Muradiye, Özalp, Çaldıran, Gürpınar ve Çatak belediyeleri ile lise ve ilköğretim okullarında geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitimler verdi.

Eğitimlerde, öğrencilere, atık oluşturmama, mümkün olan en az atığı çıkarma, atık geri dönüşümü ve ileri dönüşümü hakkında bilgi verildi, geri dönüşümün önemi ve doğaya sağladığı katkılar anlatıldı.

Öğrencilere çevre temalı tişört ve tamamı geri dönüşümden elde edilen kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

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