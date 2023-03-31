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VAN (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar etkili oldu, hayvanlarını meraya çıkaran bazı besiciler zor anlar yaşadı.

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, sabah yerini kara bıraktı.

Yağışlarla beyaza bürünen Bahçesaray ilçesi sakinleri ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Kent merkezinde de etkili olan kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, Karayolları ekipleri bağlantı yollarında önlem aldı.

- Hakkari

Hakkari'de sabah etkisini artıran kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

- Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gün boyu devam eden fırtına ve yağmurun ardından kar etkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir oranda düştüğü ilçede, bazı kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ahlat ilçesinde de etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı ilçede, insanlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

- Muş

Muş'ta, 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde hayvanlarını meraya otlatmaya götüren besiciler, etkili olan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Besicilerden Eyyüp Omur bu yıl kış mevsimin kurak geçtiğini belirtti.

Baharın geldiğine sevinirken kar yağışıyla karşılaştıklarını ifade eden Omur, "Köyümüze kar yağdı. Meralara çıkan hayvanları etkili olan kardan dolayı ahırlara geri getirdik. Yaklaşık 10 gündür hayvanlarımızı meralarda otlatıyorduk. Kar yağması hayvan yetiştiricileri için iyi olmadı." dedi.

Besici Şefket Omur da "Birkaç gün önce hayvanlarımızı otlatmaya meralara çıkarmıştık. Şimdi yeniden fırtına ve kar etkili oldu. Kış geri geldi. Hayvanlarımızı yeniden ahırlara bıraktık. Baharı beklerken kışa geri döndük." dedi.

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