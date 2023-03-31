Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, 24-30 Mart tarihleri arasında 27 bin 56 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Sorgulamada çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 38 kişi hakkında işlem yapıldı.

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