Van ve Bitlis'te 163 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı

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VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 163 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünden bu yana etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları sonucu 83 mahalle ve mezranın yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kar nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu kapatıldı. Çığ riskine karşı ara verilen yol açma çalışmasına havanın düzelmesiyle başlanacağı bildirildi. İlçeye Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan ulaşım sağlanıyor.

Beyaza bürünen kent merkezinde de evlerin çatısı, araçların üzeri ve ağaçlar karla kaplandı. İnsanlar evlerin ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Van Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de araçlarıyla yolda kalanlara yardımcı oldu.

Ekipler, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş geçitlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de de dün başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürdü. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına devam etti.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla 80 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini belirtti.

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